Лондон, 30 марта, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные нервно-паралитическим веществом, уже три недели находятся в больнице британского города Солсбери. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на свои источники.

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По их данным, экс-разведчик Скрипаль остается в критическом состоянии, а его дочь уже пришла в сознание и может говорить.

«Она (Юлия Скрипаль) хорошо отреагировала на лечение, — сообщила доктор Кристин Бланшард из больницы Солсбери. — Мы продолжаем оказывать ей квалифицированную медпомощь в круглосуточном режиме».

Отметим, что вокруг детской площадки в парке неподалеку от дома Скрипалей сотрудники правоохранительных органов установили ограждения.

Заместитель помощника комиссара полиции Дин Хэйдон сообщил, что «полиция осмотрит ее в качестве меры предосторожности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Позже официальный Лондон, не предоставляя никаких аргументов, обвинил в инциденте Москву, приписывая ей создание отравляющего вещества.

С российской стороны все обвинения в покушении на разведчика были отвергнуты.

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