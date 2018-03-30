Сантус, Бразилия, 30 марта, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Полиция Бразилии задержала семь человек, подозреваемых в коррупции. Все они фигурируют в расследовании, в центре которого находится президент страны Мишель Темер, сообщает Zeit Online.

Тюрьма

По сообщению местных СМИ, среди задержанных есть бывший полицейский, приближенный к фигуре президента, а также бывший сотрудник Темера. Представители компании «Родимар», базирующейся в городе Сантус, подтвердили задержание ее главы Антонио Селсо Грекко.

Полиция провела обыск в штаб-квартире компании. Генеральная прокуратура не предоставила информацию о результатах обыска подозреваемым.

Следователи выясняют, получал ли Мишель Темер взятки от компании «Родимар» и других, а также мог ли подписанный им указ быть выгодным для компаний, с которыми он имел дело. «Родимар» и другие фигурирующие в расследовании компании осуществляли строительные проекты в порту города Сантус, крупнейшем в Бразилии.

Представили «Родимар» отрицают, что им покровительствовали государственные чиновники. Подписанный Темером указ, по их словам, не давал никаких преимуществ компании. Они были удивлены внезапным действиям со стороны полиции.

Президент Бразилии Мишель Темер также отрицает эти предположения. Однако, существуют обвинения в его адрес в двух других случаях коррупции. Парламент страны провел голосование по вопросу приостановки полномочий Мишеля Темера, которое разрешилось в пользу президента, поэтому он будет оставаться на своем посту.

Его могут привлечь к судебной ответственности, когда он покинет пост президента.

В октябре 2018 года в Бразилии пройдут президентские выборы. Поддержкой населения пользуется бывший президент страны, лидер левой «Партии трудящихся» Луис Инасиу Лула да Силва, но в ближайшее время он может начать отбывать тюремный срок в 12 лет и 1 месяц, осужденный за коррупцию. Другим претендентом на пост президента является представитель крайне правого крыла, военный Жаир Болсонару.