Красногорск, 30 марта, 2018, 08:26 — ИА Регнум. В Подмосковье будут регулярно проводить учения по противопожарной безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе «Прямого разговора» на телеканале «360».

Mil.ru Пожарные учения

"Только регулярные учения позволят нам знать, куда бежать и как спасаться, — говорит Воробьев. — Сегодня, к сожалению, у нас такие учения в Мособласти проводятся очень редко. Мы дали соответствующее поручение МЧС».

Губернатор Подмосковья также добавил, что после трагедии в Кемерово все торговые центры (ТЦ) области были проверены на предмет пожарной безопасности.

«При их инспектировании обнаружились недочеты (…), — говорит Воробьев. — Задача МЧС — решить этот вопрос и обеспечить регулярную проверку».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате инцидента погибли 64 человека, большинство из которых — дети.

По предварительным данным, причиной гибели людей стали грубейшие нарушения норм противопожарной безопасности.

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