Горно-Алтайск, 30 марта, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Проверка, проведённая накануне комиссией в трёхэтажном ТЦ «Панорама» в Горно-Алтайске, выявила нарушения, которые собственникам предстоит устранить в течение определённого времени. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС РФ по Республике Алтай, но в информации не уточняется, о каких именно нарушениях идёт речь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из виео, которое в ходе проверки снимал предприниматель и активист Сергей Кухтуеков Так выглядит выход из кинотеатра в ТЦ «Панорама» в Горно-Алтайске

Между тем, судя по видео, которое в ходе проверки снимал предприниматель и активист Сергей Кухтуеков, одним из недостатков стала дверь в торговом центре: открывается она хорошо, но вторая её половина заблокирована.

Также сотрудник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Алтай высказал предположение, что напольное покрытие и шторы в кинотеатре могут не соответствовать требованиям противопожарной безопасности, но пообещал выяснить это после проверки документации.

Интересно, что спасатель, судя по видео, затруднился ответить на вопрос каким должно быть допустимое расстояние между рядами кресел в кинотеатрах: «По-моему, надо смотреть, зависит от количества мест», а до этого попросту замерил — оказалось 59 сантиметров.

И судя по сайту МЧС, это норма: «Глубина кресел, стульев и скамей в зрительном зале должна обеспечивать ширину проходов между рядами не менее 0,45 м.».

Так что ответ спасателя может свидетельствовать о его слабой подготовке.

Цитата из виео, которое в ходе проверки снимал Сергей Кухтуеков Не до конца открывающиеся двери в ТЦ «Панорама» в Горно-Алтайске

В целом проверяющие (помимо МЧС, в комиссию вошли представители прокуратуры Горно-Алтайска и Общероссийского народного фронта) серьёзных упущений не выявили.

«В ходе проверки был приведён в действие дымовой пожарный извещатель, сработала система оповещения людей о пожаре, и все находившиеся в торговом центре люди покинули здание в течение трёх минут 20 секунд через четыре эвакуационных выхода. По результатам проверки собственнику будет выдано предписание с требованием устранить все выявленные нарушения в течение определенного времени, после чего будет проведена повторная проверка», — говорится в официальном сообщении спасателей.

Цитата из виео, которое в ходе проверки снимал Сергей Кухтуеков Предприниматель и активист Сергей Кухтуеков в ТЦ «Панорама» во время проверки противопожарной безопасности

Но комментарии, оставленные под видео, опубликованным активистом ОНФ, свидетельствуют, что в ТЦ «Панорама» далеко не всё так гладко, как представляется.

«Сколько сама была там в кино на последнем сеансе, стоишь после и ждёшь когда аварийный выход откроют, потому что центральный выход закрыт! Сейчас просто паника началась, вот и всё открыто, через пару недель всё будет опять закрыто», — поделилась переживаниями Александра Неретина.

«Посмотрела видео проверки, и возникло даже какое-то чувство удовлетворения, что у нас более-менее всё нормально. Но! Несколько лет назад ходили с сынишкой в кино и во время сеанса потребовалось срочно выйти из зала. Так зал был закрыт с обратной стороны! В темноте даже выключатель света не нащупать. Я и ещё один родитель стучали в дверь и кричали, чтобы дверь открыли, но до конца сеанса её так и не открыли. После сеанса я так и не нашла того, кто это сделал, а так хотелось в глаза посмотреть! В тот раз тоже мультик шёл.

Так что… Хочется верить, что сейчас такие моменты не будут допускаться. Ещё один момент. Во время сеансов во всю работают автоматы попкорна, и весь дым и аромат заполняют зал так, что дышать нечем. Неоднократно делала замечания, всё без толку. В кино больше не хожу именно по этой причине — задыхаюсь», — отметила Ольга Нохашкиева.

Цитата со страницы Сергея Кухтуекова в ВК Комментарии к видео, которое в ходе проверки снимал предприниматель и активист Сергей Кухтуеков

Напомним, проверки торговых центров и других общественно значимых объектов в России начались сразу же после трагедии в Кемерове: из-за пожара, возникшего 25 марта на четвёртом этаже ТЦ «Зимняя вишня», погибли 64 человека, большая часть из которых — дети, пришедшие в кинотеатр смотреть мультфильм.

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