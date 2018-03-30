Эр-Рияд, 30 марта, 2018, 07:58 — ИА Регнум. До возможной войны Саудовской Аравии с Ираном остается 10−15 лет. Военный конфликт разгорится, если усилия Эр-Рияда по его недопущению окажутся тщетными, заявил в интервью американской газете The Wall Street Journal наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Саудовский принц вновь призвал к «усилению давления на режим» в Иране, то есть к ужесточению западных санкций в отношении Тегерана. Ранее он обсудил противодействие Ирану, а также борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обстановку в Йемене с президентом США Дональдом Трампом — 20 марта принц прибыл в США с двухнедельным визитом.

«Нам надо добиться успеха в том, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не преуспеем в том, что пытаемся сделать, скорее всего, у нас будет война с Ираном через 10−15 лет», — сказал Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

По мнению принца, ракетный обстрел йеменскими хуситами саудовской территории говорит о слабости мятежников. Хуситы пытаются сделать всё, что могут, перед тем, как сломаться, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта средства ПВО Саудовской Аравии перехватили семь баллистических ракет, запущенных со стороны Йемена. Обломки сбитых ракет рухнули в том числе на жилые районы, погиб один человек.

Эр-Рияд обвинил Тегеран в передаче йеменским повстанцам-хуситам технологии создания баллистических ракет. Командование иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отвергло обвинения, заявив, что в Йемене такие технологии разработали самостоятельно.

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