В Китае приговорили к смертной казни серийного убийцу
Пекин, 30 марта, 2018, 07:50 — ИА Регнум. 54-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 11 женщин на севере Китая, приговорен к смертной казни. Такое решение принял суд городского округа Байинь китайской провинции Ганьсу. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Комната для смертельных инъекций
Подсудимого признали виновным в серии убийств, совершенных в период с 1988 по 2002 год.
Приговор в отношении мужчины, который полностью признал свою вину, будет исполнен уже в ближайшее время.
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