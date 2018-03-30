Пекин, 30 марта, 2018, 07:50 — ИА Регнум. 54-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 11 женщин на севере Китая, приговорен к смертной казни. Такое решение принял суд городского округа Байинь китайской провинции Ганьсу. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Комната для смертельных инъекций

Подсудимого признали виновным в серии убийств, совершенных в период с 1988 по 2002 год.

Приговор в отношении мужчины, который полностью признал свою вину, будет исполнен уже в ближайшее время.

Читайте также: Китай наращивает кампанию по борьбе с порнографией и неподобающим контентом

А также: Власти Китая закрыли тысячи сайтов за нарушение авторского права