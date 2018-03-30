Москва, 30 марта, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина не выходить к митингующим во время приезда в Кемерово объясняется прагматизмом и необходимостью избежать популизма, сказал 29 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

Kremlin.ru Владимир Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове

По его словам, президент всегда пытается разобраться в сути вопроса, чтобы дать какое-то обещание, однако в конкретных обстоятельствах и перед скандирующей толпой это не всегда возможно, тем более обсуждать острые вопросы предметно.

«В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании, — это кощунство, это не решит проблемы, а главное — не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей», — пояснил Песков.

Представитель Кремля пояснил, что сам присутствовал на митинге в Кемерове перед зданием обладминистрации. Число присутствующих на площади, по его словам, превышало две тысячи человек.

Напомним, Владимир Путин прилетел в Кемерово после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», где сгорели 64 человека, среди которых — 41 ребенок. Во время его визита в городе возник крупный митинг, участники которого требовали признать, что число погибших во время пожара намного выше, чем заявлено официально.

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Добавим, что встреча Путина с инициативной группой граждан, которую выдвинул митинг в центре Кемерова, состоялась в тот же день. Во время встречи президент пообещал, что все виновные понесут ответственность, «никто никого прикрывать не собирается».