Донецк, 30 марта, 2018, 07:43 — ИА Регнум. «Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе с 00:00 30 марта, сообщает пресс-служба командования Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Согласно сообщению, ранее глава ДНР Александр Захарченко выступил с инициативой объявить перемирие со Страстной недели как продолжение «самого удачного перемирия», которое было объявлено 5 марта. Позже предложение Захарченко поддержали участники Минского процесса.

Напомним, «весеннее» перемирие было объявлено 5 марта, но в первый же его день украинские войска нарушили режим тишины, обстреляв донецких рабочих. Тогда никто не пострадал, был поврежден автомобиль коммунальных служб.

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Тем не менее в течение месяца количество обстрелов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) со стороны ВСУ редко когда превышало 4−5 случаев. Украинские войска также сообщали о минимальном количестве обстрелов своих позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев, развязав войну против собственного населения, не намерен мирно урегулировать конфликт: депутаты Верховной рады принимают законы, направленные на усиление украинских войск в Донбассе, а правительство Украины по-прежнему отказывается признавать республики.