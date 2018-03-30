Волоколамск, Московская область, 30 марта, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) «Ядрово» может стать причиной введения в Волоколамском районе Подмосковья режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом заявил 29 марта и.о. главы района Андрей Вихарев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон ТБО

По его словам, в настоящее время уже действует режим повышенной готовности к введению режима ЧС.

«Было принято решение, что мы поэтапно вводим процедуры ЧС. Первое, что мы сделали, — ввели процедуру режима повышенной готовности», — сказал Вихарев.

Он также отметил, что ситуация с состоянием мусорного полигона зашла «слишком далеко», однако, кроме самой свалки, часть вины в негативном развитии ситуации лежит и на местной власти, поскольку на полигоне «не выполнялись элементарные требования экологической безопасности, не соблюдались технологии».

Глава минздрава Московской области Дмитрий Марков заявил, что к приёму пациентов подготовлены все медицинские службы: в приёмных покоях больниц «открыты все пункты приема» пациентов. Следует отметить, что жители Волоколамского района, в котором расположена злополучная свалка, неоднократно обращались с жалобами на вонь, которую распространяет «Ядрово». В результате очередного выброса 21 марта 77 учащихся местных школ обратились за медпомощью из-за плохого самочувствия.

Добавим, в случае введения режима ЧС власти района смогут в срочном порядке получать из федерального и регионального бюджетов дополнительные средства на закупку лекарств, обеспечение пострадавших временным жильем, продуктами питания, и другими предметами первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что закрытие 24 мусорных полигонов в области помогло предотвратить экологическую катастрофу в регионе.

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По его словам, в регионе «был бы просто ад», так как из Москвы и Московской области на эти полигоны традиционно вывозится огромное количество мусора.

Он подчеркнул, что за последние пять лет в области были закрыты самые опасные свалки. Глава Подмосковья заверил, что областная администрация делает все возможное, чтобы предотвратить катастрофу.

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