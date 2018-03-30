Вашингтон, 30 марта, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Об остановке вещания телеканала RT в Вашингтоне заявила 29 марта генеральный директор телеканала Маргарита Симоньян.

Josh Janssen Свобода слова

По ее словам, вещание прекращено из-за решения компании-провайдера исключить телеканал из сети вещания.

«Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах», — цитирует телеканал Симоньян.

Таким образом, она подтвердила ранее высказанные опасения, что присвоение статуса иностранного агента в США приведет к репрессиям в отношении RT.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что остановка вещания в Вашингтоне связана с прекращением работы двух телевизионных станций WNVT и WNVC в ночь на 1 апреля. Указанные станции ретранслировали сигнал более десятка иностранных каналов в районе столицы США.

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