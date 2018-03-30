Каракас, 30 марта, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Венесуэлы в ночь на 30 марта опубликовало официальное заявление президента страны Николаса Мадуро, в котором он выражает слова солидарности с Российской Федерацией и осуждает меры по высылке российских дипломатов из США и других стран. Портал Noticiero Digital приводит полный текст сообщения.

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«Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро Морос от имени правительства и народа Венесуэлы солидаризируется с правительством и народом Российской Федерации и выражает обеспокоенность в отношении мер по высылке российских дипломатов из США и некоторых стран Европейского союза в связи с необоснованными обвинениями в предполагаемом участии российских властей в деле бывшего шпиона Сергея Скрипаля», — говорится в тексте.

Венесуэла призывает международное сообщество пресечь эти действия, которые очевидно нарушают международное право и дипломатические конвенции. Подобные меры приведут к усилению глобальной напряженности и нестабильности.

Николас Мадуро призвал стороны к конструктивному диалогу с целью выяснения противоречий. Он считает, что дело Скрипаля требует беспристрастного расследования в строгом соответствии с нормами международного права.

Напомним, вечером 29 марта российское министерство иностранных дел объявило о симметричных мерах по отношению к действиям США — высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге.