Владивосток, 30 марта, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Рекордное падение продаж на вторичном рынке автомобилей отмечено в Приморье — по данным аналитического агентства «Автостат», за первые два месяца 2018 года рынок «просел» сразу на 10,6%. Почему жители некогда «самого автомобильного» региона ДФО больше не могут позволить себе автомобили? В причинах разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Приморцы говорят, что им впору перенимать опыт у японцев — осваивать профессию рикши

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Почему в Приморье, которое всегда считалось «автомобильной столицей» Дальнего Востока, люди перестали покупать автомобили? Даже подержанные? Или, может быть, благосостояние приморцев выросло настолько, что они теперь ездят исключительно на новых, купленных в салонах, авто?

«Какие авто? Да у людей денег нет даже на еду! Приморье стремительно погружается в какую-то совершенно беспросветную нищету! Такого катастрофического падения доходов не было никогда, даже в 90-е годы. Я много езжу по краю, по разным районам. Везде — одно и то же, нищета просто уже кричащая какая-то. У людей в небольших городках по 3−4 кредита, они берут следующий кредит, чтобы оплатить предыдущий. Остается только на еду. Что бы нам не рассказывали по телевизору про ТОРы, свободный порт, но ведь очевидно, что всё это развитие проходит мимо людей. Приморье всегда считалось «автомобильным регионом», здесь всегда, с начала 90-х, автомобиль был вопросом престижа. Сейчас уже всем всё равно — на чем ездить. Я вот только что вернулся из Находки. Город всегда отличался тем, что подавляющее большинство автомобилей на улицах были в возрасте до пяти лет. Сейчас же — основной процент машин — от десяти лет и старше. Это при том, что Находка всегда была зажиточным городом. От этой зажиточности не осталось и следа. Во Владивостоке автоцентры не продают новые авто, пока не сдашь старый автомобиль. Наверное, это связано с программой утилизации. Но доходит до анекдотов. Например, у вас вообще никогда не было машины. Вы решили купить, впервые, новую. Приходите в салон. И вам её — не продадут! Люди едут на авторынок, покупают нечто совсем убитое, сдают и приобретают новый автомобиль. Это вот мы говорим о новых автомобилях. Ну, какой рост продаж в такой ситуации. Еще можно сказать о том, что заградительные пошлины не сработали вообще — новых машин из Японии много не привозят. Но главная причина, конечно, нищета, в которую просто летит край. Я вот что скажу: нельзя такое делать с целым регионом, с Дальним Востоком! Нельзя. На муниципальных и государственных предприятиях зарплата у людей 15−20 тыс. рублей. Какая машина?! Те, кто может их себе позволить, уезжают из Приморья», — высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM автоэксперт из Приморья Александр Огневский.

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Сегодня жители Приморья невесело шутят: Япония, Китай рядом, скоро будем осваивать профессию рикши.

Как сообщало ИА REGNUM, бедственное положение жителей Приморья уже вылилось в ультиматум педагогов региона краевым властям. Профсоюзы педагогических коллективов края заявили, что если власти не примут экстренных мер к повышению зарплат учителей и воспитателей, 1 сентября школы Приморья ждет такой кадровый голод, который никому и не снился. Даже в северных районах Приморского края учитель получает 16−20 тыс. рублей.

Приморье также является лидером в РФ по зарплатным долгам населению: 461,5 млн рублей, по данным на середину марта 2018 года.

Регион лидирует среди субъектов ДФО по оттоку населения — в 2017 году чистый миграционный убыток составил 5367 человек. При этом местных уехало в другие регионы 74 863 человека. А приехало в регион — 69 496 человек. Но кто приехал? По данным эксперта по делам миграции и межэтнических отношений Сергея Пушкарёва, для Приморья, равно, как и для Сахалина в последнее время очень актуальна проблема мигрантов из стран Центральной Азии. Эксперт считает такую замену неравноценной:

«Уезжают наши, хорошо капитализированные, кадры. А приезжают кадры, плохо говорящие по-русски и с начальными трудовыми навыками».

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