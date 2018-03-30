Кемерово, 30 марта, 2018, 07:00 — ИА Регнум. Сегодня задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, сообщает 30 марта Следственный комитет России.

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Уточняется, что именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошёл пожар, повлекший человеческие жертвы.

Следствие установило, что Богданова была ответственной за соблюдение пожарной безопасности. Подчинённые неоднократно уведомляли её о недостатках системы противопожарной безопасности здания.

«Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности. Следователями проведен обыск в жилище Богдановой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»)», — прокомментировала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

Ранее в рамках уголовного дела были задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также был задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.

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