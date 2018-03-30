Барнаул, 30 марта, 2018, 06:36 — ИА Регнум. Алтайский край переживает сильное наводнение, вызванное резким потеплением. По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, критические уровни воды превышены в 15 муниципалитетах (65 населенных пунктов региона). Подтопление произошло на 4112 приусадебных участках, в 1012 жилых домах, в которых живут более 2,5 тысячи человек, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Алтайская пенсионерка в подтопленном паводком доме

За сутки ситуация немного улучшилась: количество подтопленных населенных пунктов снизилось на пять, на 312 уменьшилось общее количество подтопленных жилых домов. Из своих жилищ спасатели эвакуировали 1682 человека, 177 из которых находятся в пунктах временного размещения.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Алтайская пенсионерка в подтопленном паводком доме

Резкий подъем воды спровоцировали осадки в южных районах Алтайского края и плюсовые температуры.

«Из одних районов вода уходит и продвигается по поймам рек Ануй, Алей, Песчаная, Маралиха и другим, которые впадают в Обь. Также ситуация может осложниться на двух важных артериях — Бии и Катуни. Не можем исключать ухудшения обстановки на Чумыше и Бурле. Осадки, которые будут идти 30 марта и утром 31 марта на всей территории края, могут спровоцировать дальнейший подъем уровня воды и ухудшение обстановки практически в любых населенных пунктах. И к этому люди должны быть готовы», — пояснил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин.

По его словам, среди жителей региона есть и те, кто не хочет покидать свои жилища, они не верят, что вода придет.

«Но в этом году мы фиксируем подтопление тех населенных пунктов, до которых в обозримом прошлом вода никогда не доходила», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин.

По его словам, в некоторых населенных пунктах региона паводок 2018 года превосходит по своим масштабам наводнение четырехлетней давности:

«Паводок 2014 года считается наиболее крупным за последние 30 лет. Но природа дала нам новые уроки, вновь экзаменует нас. На сегодняшний день в ряде населенных пунктов мы фиксируем подтопление выше уровня 2014 года. Таких случаев немного. Например, в селе Зеленый Дол Петропавловского района», — заявил глава регионального управления МЧС.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Спасатели эвакуируют население в одном из сёл

Между тем комиссия уже приступила к осмотру некоторых дорожных сооружений, разрушенных паводком. Речь, в частности, идёт о мостовом переходе через реку Алей на автомобильной дороге Третьяково — Екатерининское — Новокамышенка в Третьяковском районе. После резкого подъема воды в реке там образовался ледовый затор, вследствие чего разрушилась железобетонная промежуточная опора и частично разрушились металлические балки пролетного строения и проезжей части моста. Альтернативный проезд организован через село Староалейское.

«Там необходимо демонтировать проезжую часть моста и пролетные строения, выполнить устройство новых промежуточных опор и монтаж существующих пролетных строений и проезжей части с усилением. К работам подрядчики приступят после окончательного спада воды», — пояснил начальник отдела мостов Алтайавтодора Андрей Лавренов.

Другой мост расположен в Солонешенском районе на дороге Алексеевка — Березовка — Солонешное — Новокамышенка. После резкого подъема воды в реке Солонешка выше уровня проезжей части деревянный мост был полностью разрушен. В качестве временной меры дорожники уже возвели металлический мост, рассчитанный на движение по нему пешеходов и транспорта массой не более трех тонн.

Напомним, с 27 марта на территории Алтайского края действует режим чрезвычайной ситуации. Интенсивное снеготаяние вызвало сход склоновых вод в предгорных районах края в низины, ситуацию усугубили обильные осадки.

Сначала на территории Алтайского края работали 320 представителей МЧС России и 50 единиц техники. Постепенно группировку увеличили до 750 человек, в четыре раза возросло количество техники.

Накануне утром, 29 марта, в край прибыла очередная группа усиления. Спасатели оснащены 21 плавсредством, беспилотными летательными аппаратами для организации непрерывного мониторинга оперативной ситуации, аварийно-спасательным инструментом, гидрокостюмами. Всего в ликвидации последствий паводка задействовано 1449 человек, 480 единиц техники.