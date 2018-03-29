Ереван, 30 марта, 2018, 01:23 — ИА Регнум. Межгосударственная финансово-промышленная группа «Оборонительные системы» представила на второй Международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018, проходящей в Ереване 29−31 марта, комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными беспилотными аппаратами «Репеллент».

razminfo.am Комплекс для борьбы с БПЛА «Репеллент»

По словам ведущего инженера компании из Москвы Андрея Трунова, комплекс предназначен для борьбы с беспилотниками.

«Комплекс обнаруживает беспилотники на подлете, на расстоянии 5−10 км. Автоматически анализирует сигнал, определяет БПЛА, а затем включает установщик помех, тем самым выводя его из строя», — цитирует Трунова АрмИнфо.

При этом он добавил, что Армения тоже участвует в программах по производству. Трунов также сообщил, что на выставке они впервые и надеются получить интересные предложения. При этом он проинформировал, что у армянской стороны этой системы пока нет.

«Армения обладает комплексами «Репеллент» иной модификации. У него немного другие задачи, на более дальние расстояния. Создаются помехи и БПЛА не может себя позиционировать. Канал управления тоже не передает, и он превращается во что-то летящее само по себе», — уточнил российский инженер.

На уточняющий вопрос, способен ли комплекс бороться с БПЛА иностранного производства, которые задействовал Азербайджана в ходе апрельской войны 2016 года, Тррунов отметил, что система предназначена для борьбы именно с беспилотниками такого класса.