Россия пригрозила Латвии и разоблачила США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 марта, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Чемоданное настроение: два дня дали на сборы консульству США в Петербурге;
- Сами признались: США контролируют Молдавию;
- Лондон остался без аргументов: в Совете Федерации призвали не отказываться от международных норм;
- Остаться без языка: в Госдуме пригрозили Латвии экономическими санкциями;
- Посеять панику: в Кемерове применялись технологии цветных революций.