Белград, 30 марта, 2018, 00:25 — ИА Регнум. Мужчина, который угрожал взорвать гранату у входа в здание Народной скупщины, арестован, передает телеканал RTS.

Julo Здание Народной Скупщины. Белград

Комментируя распространенную информацию о том, что у здания парламента готовился теракт, Биляна Попович-Ивкович, заместитель министра внутренних дел Сербии, отметила: у задержанного не было при себе гранаты.

По ее словам, из «оружия» у него был при себе только муляж пистолета. Чиновник к тому же заявила, что парламент, вопреки сообщениям СМИ, не был эвакуирован из-за «угрозы взрыва».

Напомним, ранее сербские СМИ сообщили, что в Белграде эвакуирован парламент из-за угрозы взрыва, исходящей от человека с гранатой.

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