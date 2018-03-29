Санкт-Петербург, 30 марта, 2018, 00:27 — ИА Регнум. Решение о закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге затруднит получение американских виз для жителей десяти субъектов Российской Федерации. Именно столько регионов входило в консульский округ генконсульства США.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание генконсульства США в Петербурге

Американское дипломатическое представительство отвечало за предоставление услуг российским гражданам на территории Северо-Запада России, а именно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия и Ненецком автономном округе.

После закрытия генконсульства США в Санкт-Петербурге за получением американской визы жителям этих регионов придется обращаться в консульский отдел посольства США в Москве или в дипломатические представительства США в других странах.

В Санкт-Петербурге генконсульство США с 1972 года располагалось в здании на Фурштатской улице, 15. Этот четырехэтажный доходный дом был построен по заказу прусского подданного Карла Шрейбера академиком архитектуры и почетным членом Академии художеств Василием (Вильгельмом) фон Геккером в 1897—1898 годах в стиле эклектики. Дом на Фурштатской стал предпоследним в карьере очень успешного архитектора.

Фасад дома украшен двумя парами коринфских полуколонн, балконами, шестью фигурами теламонов (опоры в виде мужской фигуры) и другими декоративными элементами. В оформлении дома использована монограмма «S», отсылающая к фамилии Шрейбера.

В 1905 году Шрейбер продал дом дворянину Афанасию Сомову, служащему в канцелярии великой княгини Ольги Николаевны. Квартиры в доме по-прежнему сдавались внаём. По имеющимся данным, в 1913—1915 годах здесь проживала семья депутата Государственной думы Владимира Пуришкевича, будущего участника убийства Григория Распутина.

Дом 15 еще до революции имел отношение к дипломатии: в 1910-х гг. здесь находилось дипломатическое представительство Мексики, а также жили сербские и итальянские дипломаты. Последний частный владелец здания, с октября 1915 года по 1917 год, — директор электротехнического завода «Сименс и Гальске» Борис Эфрон.

В 1960-х годах дом 15 на улице Петра Лаврова (так называлась Фурштатская в советские годы) был расселён, а затем капитально отремонтирован, после чего в начале 1970-х годов здесь и разместилось генеральное консульство США.

Интерьеры этого дома представляют художественную ценность, однако само здание не включено в перечень объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и перечень выявленных объектов культурного наследия.

Добавим, что в октябре 2013 года, еще до начала украинского кризиса, газета «Деловой Петербург» сообщала, что американское консульство в Петербурге планировало построить себе новое здание в центре города и вело переговоры о приобретении земельного участка. Но с началом эпохи санкций и контрсанкций эта тема стала неактуальной.