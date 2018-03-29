Москва, 29 марта, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Военный спутник, запущенный вечером 29 марта с космодрома «Плесецк» успешно выведен на целевую орбиту, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Mil.ru Старт ракеты

Как отмечается, космический аппарат был выведен на орбиту в расчётное время. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Сообщается, что все бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

Напомним, ракета-носителя лёгкого класса «Союз-2.1В» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России была запущена сегодня в 20:38 с государственного испытательного космодрома «Плесецк».

Запуск был произведён боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил России, общее руководство пуском осуществлял командующий Космическими войскамиАлександр Головко.