Москва, 30 августа, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Часть поездов на МЦК с 30 августа по 1 сентября не обслуживает пассажиров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ «Московский метрополитен».

30 и 31 августа поезда отменены в вечернее время с 22:00 до завершения работы кольца. 31 августа и 1 сентября ограничения также введены до 7:30 утра.

Такие меры предприняты для перехода МЦК на 4-минутный интервал между поездами в часы пик. В остальное время промежуток между «Ласточками» составит 8 минут. Сейчас интервалы составляют 5 и 10 минут соответственно.