Киров, 29 марта, 2018, 22:49 — ИА Регнум. В Кирове проверили 17 крупных торговых центров, из них только один соответствует всем требованиям безопасности. Итоги проверки обсуждались в ходе совместного экстренного заседания Вятской торгово-промышленной палаты и управления МЧС по Кировской области «О неотложных мерах противопожарной защиты ТРЦ в связи с событиями в Кемерово».

Дарья Антонова ИА REGNUM В торговом центре

Главный пожарный инспектор Кирова Артем Гаряев констатировал, что восемь из 17 объектов находятся в неудовлетворительном состоянии, им рекомендовано закрыться до устранения всех нарушений, сообщает портал «БизнесНовости в Кирове».

Гаряев уточнил, что всем требованиям безопасности соответствует только «Леруа Мерлен».

По его словам, в течение последних двух дней от управляющих торговых центров поступило «столько звонков, сколько за последние годы не поступало». Основная часть вопросов касается проверок ТЦ. Руководители интересуются, что именно будут проверять, к каким конкретно проверкам готовиться.

29 марта представители городской власти и сотрудники МЧС проверили один из крупнейших торгово-развлекательных центров «Jam Молл», сообщили ИА REGNUM в администрации Кирова. Комиссии показали пути эвакуационных выходов; рассказали о принципах работы систем оповещения, дымоудаления и подпора воздуха, а также автоматической системы пожаротушения. Глава предприятия отметил, что все сотрудники и арендаторы центра при поступлении на работу, при заключении договора аренды проходят соответствующий инструктаж.

Также в торговом центре провели учебную тревогу, за ней наблюдали представители офицерского состава регионального управления МЧС. Сотрудники предприятий-арендаторов сумели организованно покинуть рабочие места и выйти на улицу, собравшись за периметром территории. Сотрудники продуктового гипермаркета оперативно вывели покупателей через отдельный эвакуационный выход.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел сильнейший пожар. Системы оповещения и пожаротушения, а также дымоотведения не работали. Прибывшие для ликвидации пожара спасатели столкнулись с тем, что все эвакуационные выходы торгового центра были заперты.

По последним данным оперативного штаба МЧС России, погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. За медицинской помощью обратились 79 человек, в настоящее время в медицинских учреждениях остаются 10 пострадавших.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ. Следователи предъявили обвинение пятерым задержанным.