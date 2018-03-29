Санкт-Петербург, 29 марта, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Хоккей

В первом периоде была заброшена одна шайба. Счёт в матче открыл нападающий СКА Павел Дацюк.

Вторая двадцатиминутка получилась сверхрезультативной. Сначала Михаил Григоренко и Андрей Кузьменко вывели ЦСКА вперёд, затем форвард СКА Николай Прохоркин сравнял счёт.

Спустя три минуты Александр Попов снова обеспечил московским «армейцам» преимущество. Однако оно продержалось недолго — Никита Гусев восстановил равновесие.

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Андрея Кузьменко СКА ответил точным броском Сергея Плотникова.

Команды смогли определить победителя только в овертайме. Победный гол в составе московского клуба забил Андрей Кузьменко, оформив хет-трик.

Таким образом, ЦСКА повёл в серии — 1:0. Следующий матч команды проведут Санкт-Петербурге 31 марта.

Плей-офф КХЛ. Финал — Западная конференция. 1-й матч.

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 4:5 (1:0, 2:3, 1:1, 0:1).