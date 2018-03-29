Рим, 29 марта, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призвал отменить смертную казнь как «негуманный» и «нехристианский» инструмент наказания, 29 марта передает агентство Reuters.

Папа Франциск I

Об этом понтифик заявил в своей проповеди во время ритуала омовения ног во время Великого четверга перед католической Пасхой. Франциск обращался к участвовавшим в ритуале заключенным римской тюрьмы.

«Каждое наказание должно быть открыто горизонтам надежды. Смертная казнь не является ни христианской, ни гуманной», — заявил Папа Римский.

Напомним, 29 марта, в Великий четверг на неделе перед католической Пасхой, глава римской церкви проводит обряд омовения ног, который символизирует заботу церкви о страждущих.

Обряд омовения ног 2018 года проходил в тюрьме Риджина Коэли в Риме. В нем участвовали 12 заключенных из Италии, Филиппин, Марокко, Молдавии, Колумбии и Сьерра-Леоне. Из них восемь человек являются католиками, двое — мусульманами, один — православным и один — буддистом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 29 марта в ходе обряда Великого четверга Папа Франциск предостерег заключенных от слепоты — духовной и физической ‑ и признался, что в следующем году ему предстоит операция по удалению катаракты.