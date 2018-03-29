Дамаск, 29 марта, 2018, 22:24 — ИА Регнум. С начала операции в Восточной Гуте около 25 тыс. боевиков и их родственников ушли из этого пригорода сирийской столицы в зону деэскалации «Идлиб», сообщил 29 марта начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

По словам Юрия Евтушенко, в часть населенных пунктов Восточной Гуты, из которых ушли боевики, начинают возвращаться мирные жители, включая тех, кто вышел по гумкоридорам несколько дней назад.

Начальник Центра подчеркнул, что для обеспечения ухода оставшихся боевиков в Идлиб принято решение продлить время действия «гуманитарных пауз».

Выход боевиков из Восточной Гуты продолжается. В частности, за 28 марта только через гумкоридор «Арбил» пригород Дамаска покинули 5,3 тыс. боевиков и их родственников.

«Всего с начала гуманитарной операции к исходу прошедших суток из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведены 24 912 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирии, карет скорой помощи Сирийского арабского красного полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — сказал Юрий Евтушенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Восточной Гуте проводится операция по освобождению этого пригорода Дамаска от непримиримых боевиков. Ежедневные гуманитарные паузы и гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из опасных районов были организованы по поручению президента России Владимира Путина.