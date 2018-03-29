Нью-Йорк, США, 29 марта, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эскалацию напряженности между Россией и США новой холодной войной и призвал стороны вернуть «механизмы сдерживания», 29 марта передает агентство Reuters.

United States Mission Geneva Антониу Гутерриш

По словам Гутерриша, во время холодной войны между СССР и США «были механизмы коммуникации и контроля», которые позволяли избежать ситуации, когда противостояние «выйдет из-под контроля». После окончания холодной войны «эти механизмы были демонтированы».

«Я считаю, что настало время вернуть эти меры предосторожности, которые гарантируют эффективную связь, гарантируют возможности предотвратить эскалацию. Я уверен, что такие механизмы снова необходимы», — заявил генсек ООН журналистам.

Гутерриш отметил, что нынешняя ситуация даже опаснее, чем противостояние США и СССР после Второй мировой войны.

«Существует много других действующих лиц, которые являются относительно независимыми и играют важную роль во многих конфликтах», — отметил Гутерриш.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства России в Сиэтле «в знак поддержки» позиции Великобритании по «делу Скрипаля».

29 марта МИД России заявил о «симметричном» ответе на действия США, Великобритании и других стран, присоединившихся к кампании Лондона.

В частности, из России до 5 апреля будут высланы 60 американских дипломатов, также будет закрыто консульство США в Санкт-Петербурге.