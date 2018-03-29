Ижевск, 29 марта, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Жители Удмуртии смогут сообщить о нарушениях правил пожарной безопасности на «горячую линию». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

18.mchs.gov.ru Телефон доверия МЧС

Прямая телефонная связь с надзорным ведомством будет работать с 29 марта по 12 апреля.

Жители региона могут сообщить о нарушениях законодательства о пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей.

В прокуратуре заверили, что сообщения граждан будут оперативно использоваться при проведении проверок.

Напомним, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что необходимо не просто проводить проверки, а создать систему многоуровневого контроля над деятельностью собственников торговых центров. О необходимости проведения дополнительных проверок ТЦ говорил и руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта загорелся ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Системы оповещения и пожаротушения, а также дымоотведения не работали. Прибывшие для тушения пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» пожарные столкнулись с тем, что все эвакуационные выходы торгового центра были заперты.

По последним данным оперативного штаба МЧС России, погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. За медицинской помощью обратились 79 человек, в настоящее время в медицинских учреждениях остаются 10 пострадавших.