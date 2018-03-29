Кемерово, 29 марта, 2018, 21:51 — ИА Регнум. Аварийно-восстановительные работы на месте пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове завершены. Об этом вечером 29 марта сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kemerovo.ru У входа в ТЦ «Зимняя вишня»

«На месте пожара завершён разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», — говорится в сообщении.

С помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела-П» была проведена оценка технического состояния несущих конструкций и дальнейшей пригодности здания к эксплуатации, после чего здание передано в распоряжение администрации Кемеровского городского округа, информирует пресс-служба.

Сообщается, что всего к ликвидации последствий ЧС было привлечено 700 специалистов МЧС России и 195 единиц техники из Кузбасса и других регионов страны.

Напомним, крупный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. В результате произошедшего погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.