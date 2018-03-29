Иерусалим, 29 марта, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Израильские власти заявили, что закрывают въезд в Иерусалим на католическую Пасху для большей части католической общины в Газе, 29 марта передает агентство Associated Press.

Иерусалим

По сообщению COGAT, поклониться главным христианским святыням в Иерусалиме на пасху смогут только католики Газы старше 55 лет.

Власти обосновывают свое решение «требованиями безопасности» и опасением нелегального перемещения в Израиль.

Представитель католической церкви в Израиле Вади Абунасар назвал ограничения «очень печальными» и «неразумными». По его словам, Пасха — это семейный праздник, и старшие члены семьи просто не могут в этот день «оставить своих детей».

Основным населением сектора Газа являются арабы-палестинцы, однако в Газе также живут представители христианских конфессий, в том числе небольшая община католиков.

В настоящий момент сектор Газа, реальной властью в котором является палестинский ХАМАС, находится в блокаде Израиля.