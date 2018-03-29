Москва, 29 марта, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Генконсульство США в Санкт-Петербурге должно быть закрыто не позднее 31 марта 2018 года. Об этом говорится в опубликованном вечером 29 марта сообщении МИД России об ответных мерах Москвы в связи с беспрецедентной массовой высылкой российских дипломатов из Соединенных Штатов под предлогом «дела Скрипаля».

Дарья Драй ИА REGNUM Консульство США в Петербурге на Фурштатской улице

«Отозвано согласие на открытие и функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Генеральное консульство США в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) было открыто на улице Петра Лаврова (ныне Фурштатская) в 1972 году и с тех пор не прерывало свою работу, сохранившись и в РФ.

Напомним, Россия приняла решение об ответных мерах на высылку 60 российских дипломатических сотрудников из США и закрытие генерального консульства России в Сиэтле, а также в связи с намерением американских властей захватить его помещения.

«Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года», — заявили в МИД РФ.

Отреагировала Москва и на угрозу ареста российских государственных активов в США. Американская сторона была предупреждена, что приведение в исполнение этой угрозы «приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности».

В случае продолжения враждебных акций против российских дипломатических и консульских учреждений в США, обещают в Москве, будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России.

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Ранее политолог Владимир Васильев в комментарии для ИА REGNUM отметил, что закрытие именно петербургского консульства станет самым болезненным для США в силу того, что в Петербурге особенно много «интересных» объектов из разряда военных и секретных предприятий.

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В свою очередь, политолог Александр Конфисахор пояснил, что закрытие консульства США в Петербурге принесет наименьшие трудности гражданам РФ, собирающимся получить американскую визу: Москва достаточно близко от Петербурга, в отличие от Екатеринбурга и Владивостока, и жителям Северо-Запада все-таки легче добраться до консульского отдела посольства США в Москве.