Чебоксары, 29 марта, 2018, 21:05 — ИА Регнум. По делу о загрязнении нефтепродуктами в районе Чебоксарского водохранилища в Чувашии вынесено первое судебное решение. По результатам рассмотрения иска на администрацию Чебоксар и торговую компанию, специализирующейся на нефтепродуктах, обязанности устранить последствия загрязнения. Об этом ИА REGNUM сообщил член чувашского штаба ОНФ Владислав Солдатов.

Onf.ru Разлив нефтепродуктов в Чебоксарах

Слив нефтепродуктов в реку выявили активисты в ходе проверки одной из жалоб. Речь идёт об участке в районе Казанской набережной (возле Якимовского оврага). Напомним, тревогу общественники забили ещё в апреле, направив обращения в соответствующие инстанции, но к осени состояние Волги на этом участке ухудшилось: сюда продолжали стекать нефтепродукты, при этом ниже по течению расположен новочебоксарский водозабор — единственный источник водоснабжения в Новочебоксарске. По неофициальным данным, концентрация загрязняющих веществ на данном участке на выходе подземных вод превышала норматив в 95 тыс. раз. Надзорные ведомства установили, что загрязнение воды и грунта, а также гибель деревьев происходят из-за утечки нефти от нефтебазы, принадлежащей одной из торговых компаний.

В ходе разбирательств Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура подтвердила бездействие профильных ведомств, которые не обеспечили объективное рассмотрение сообщений активистов о сливе нефтепродуктов, и внесла представления в адрес должностных лиц.

Кроме того, в суд был подан иск о возложении на администрацию Чебоксар и торговую компанию по реализации нефте‑ и газопродуктов обязанности устранить последствия загрязнения воды и почвы нефтепродуктами. Активисты отмечают, что исковые требования судом первой инстанции удовлетворены. Мэрия Чебоксар и нефтяная компания должны ликвидировать источник и результаты экологического нарушения: очистить от нефтепродуктов грунт, русло ручья и место его впадения в Волгу, а также произвести рекультивацию земельного участка.

«Об этой проблеме наши эксперты публично заявляли неоднократно, однако органы власти не принимали мер по устранению экологического нарушения. Решение суда мы считаем справедливым и, конечно, очень важным для восстановления экологического благополучия акватории Волги», — говорит Владислав Солдатов.