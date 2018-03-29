Рим, 29 марта, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск сообщил о предстоящей операции по удалению катаракты, 29 марта передает агентство Associated Press.

Long Thiên Папа Франциск I

Признание прозвучало во время ритуала омовения ног, которое понтифик ежегодно проводит в Великий четверг перед католической Пасхой.

В ходе обряда, в котором омывались ноги 12 заключенных тюрьмы Риджина Коэли в Риме, понтифик прочитал проповедь о физической и духовной слепоте.

Говоря о слепоте физической, Папа сообщил заключенным об опасности катаракты и признался, что в 2018 году ему предстоит операция.

«В моем возрасте, например, появляются катаракты, вы не видите реальности хорошо. В следующем году у меня должна быть операция», — сообщил Франциск.

Однако большей бедой Папа назвал слепоту духовную и призвал заключенных к «операции по удалению катаракты души».

Напомним, католическая Пасха в 2018 году празднуется 1 апреля. В Великий четверг на неделе перед Пасхой Папа Римский проводит ритуал омовения ног, символизирующий служение ближним.