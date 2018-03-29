Киль, Германия, 29 марта, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Немецкие тюремщики лишили бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона пасхального ужина, 29 марта передает агентство Associated Press.

premsa.gencat.cat Карлес Пучдемон

Журналисты исследовали меню тюрьмы города Ноймюнстер в католическую Пасху, которая в 2018 году празднуется 1 апреля.

Корреспондентам с негодованием констатировали, что в меню тюрьмы в сам праздник Пасхи, а также в ближайшие дни, нет ни пасхальных яиц, ни других традиционных для христианского праздника блюд.

Тем не менее, заключенных тюрьмы, в том числе опального лидера «сепаратистов» испанского региона, кормят достойно.

Так, вечером в субботу 31 марта основным блюдом является рисовый пудинг с сахаром и корицей. В воскресенье 1 апреля заключенным будет подана говядина с фасолью и картофелем. В понедельник 2 апреля — также говядина, овощи и макароны.

Как передавало ИА REGNUM, 25 марта бывший глава и лидер движения за независимость Каталонии от Испании Карлес Пучдемон был арестован в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Пучдемон ожидает решения немецкого суда об экстрадиции в Испанию в тюрьме города Ноймюнстер.