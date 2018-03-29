Эль-Кувейт, 29 марта, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Два израильских истребителя в марте 2018 года провели разведывательную миссию в воздушном пространстве Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 29 марта, пишет кувейтская газета Al-JArida со ссылкой на свои источники.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

Сообщается, что два истребителя израильских ВВС пролетели в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики и Ирака, а затем вошли в воздушное пространство Ирана. Утверждается, что израильские истребители собирали разведывательные данные в районе иранских городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз.

По данным издания, израильтян интересовали объекты, связанные с ядерной программой Тегерана.

Также газета отмечает, что израильские F-35 не были замечены не только российскими радарами, расположенными в Сирии, но и сирийскими, а также иракскими и иранскими средствами обнаружения воздушных целей.

Израильские ВВС эту информацию пока никак не прокомментировали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта власти Израиля заявили, что возобновляют полеты своих ВВС в воздушном пространстве Сирии после того, как в начале февраля сирийские системы ПВО обстреляли несколько самолетов ВВС еврейского государства, а один даже сбили.