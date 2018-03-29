Чебоксары, 29 марта, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Март в Чувашии выдался аномально холодным — в последний раз первый месяц весны был таким же студёным почти 50 лет назад. Реки «ещё спят», ледовых явлений нет. По-настоящему весеннее потепление ожидается 31 марта. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 29 марта, заявила на пресс-конференции, организованной Чебоксарской ГЭС, начальник отдела гидрометобеспечения Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Китарьева.

ИА REGNUM Марта 2017 года. На Волге в Чебоксарах

Зима в этом году «была тёплой и ранней», отмечают специалисты. Она началась 21−22 октября, на неделю раньше среднемноголетних сроков. Реки долго не замерзали: устойчивый ледостав образовался на Суре, которая впадает в Чебоксарское водохранилище, в первой половине декабря, на водохранилище — ближе к 20 декабря.

«Первый месяц весны не принёс тепла, которого все так ждали. Этот март оказался холоднее нормы на 4−6 градусов. В последний раз такой холодный март у нас был в 1969 году. А самый холодный март за всю историю метеонаблюдений в Чувашской Республике был в 1963 году.

Март у нас был довольно-таки холодный, даже аномально холодный. И снега он особо не прибавил. По данным снегосъёмки на 25 марта, высота снега варьируется от 23 до 51 см», — говорит Марина Китарьева.

Самый большой запас снега — на реке Цивиль: он составляет 51 см, что выше нормы более чем на 20 см. Соответственно, запасы воды в снеге также превышают норму и составляют 143%. По данным Чувашгидромета, глубина промерзания почвы небольшая (в среднем 39−60 см), максимальный показатель — в Чебоксарском районе (92 см). Толщина льда в Чебоксарском водохранилище составляет 54−55 см, на Суре — 48,6 см, на Цивиле — 51 см, что выше среднемноголетних значений на 5−7 см.

«На сегодняшний день всё-таки реки ещё спят. Уровни немножко колеблются, буквально 3−4 см, но это пока не так страшно. Никаких ледовых явлений мы не наблюдаем, всё тихо и спокойно», — говорит Марина Китарьева, отмечая, что вскрытие рек ожидается в конце первой декады апреля.

Максимальный подъём уровня воды прогнозируется на реке Сура: ожидается, что он «будет в интервале 530−680 см, что немного выше нормы — на 20−30 см».

«Сейчас холодно. Но в последний день марта и первый день апреля начнётся резкое потепление. Подойдёт Северо-атлантический циклон, он принесёт с собой осадки — в основном в виде снега и дождя. Температура воздуха начнёт повышаться, ночью будет уже где-то −1…−6 градусов мороза, а днём со 2 апреля мы ждём дневные температуры +4…+9 градусов тепла…

И, конечно, если дальше развитие будет такое же, то есть такое же пойдёт тепло, то вскрытие рек начнётся. Так как толщина льда достаточная, то возможны заторы и другие вещи», — говорит Китарьева.

По её словам, «если вода пойдёт резко, то почва не сможет всё впитать», и «всё равно большая часть воды пойдёт просто в реки». Если потепление будет очень активным, тогда может начаться бурное половодье.