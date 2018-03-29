Саранск, 29 марта, 2018, 19:27 — ИА Регнум. В крупнейшем торгово-развлекательном центре Мордовии 29 марта провели внезапную тренировку по эвакуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

13.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС в торговом центре

За несколько минут до начала тренировки никто из сотрудников и посетителей центра не знал о готовящейся эвакуации. Вводную информацию о возгорании представители МЧС передали первому попавшемуся охраннику ТЦ. Сотрудник торгового объекта привел в действие систему оповещения о пожаре.

13.mchs.gov.ru Приведение в действие системы оповещения

Под контролем охранников все посетители и работники покинули здание в течение нескольких минут.

13.mchs.gov.ru Эвакуированные посетители

На вызов прибыли подразделения МЧС, МВД, скорой медицинской помощи, для которых тренировка была также внезапной.

13.mchs.gov.ru Прибывшие на место «происшествия» пожарные

Напомним, 28 марта президент России Владимир Путин заявил, что необходимо проверить деятельность развлекательных и торговых центров с точки зрения их безопасности.

По его словам, безопасность в ТРЦ должна «быть обеспечена совершенно очевидно».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта загорелся ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Система оповещения и пожаротушения не работали. Прибывшие для тушения пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» пожарные столкнулись с тем, что все эвакуационные выходы торгового центра были заперты.

По последним данным оперативного штаба МЧС России, обнаружены останки 64 погибших, среди которых 41 ребенок. За медицинской помощью обратились 79 человек, в настоящее время в медицинских учреждениях остаются 10 пострадавших.