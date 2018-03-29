Аккра, 29 марта, 2018, 19:31 — ИА Регнум. В Гане продолжаются акции протеста против военного соглашения с США, которое граждане считают угрозой суверенитету африканской страны, 29 марта передает агентство Associated Press.

Гана против США

На митинг в Аккре, который прошел под лозунгом «Гана превыше всего» (Ghana First), вышли тысячи человек.

Акции протеста уже вынудили американского посла в Гане сделать заявление о том, что США «нечего скрывать» и подписанное с правительством соглашение не подразумевает строительства военной базы США.

Напомним, причиной протестов в Гане является военное соглашение с США, согласно которому Соединенные Штаты вкладывают $20 млн в вооружение армии Ганы, ведут подготовку вооруженных сил страны, однако взамен получают много «сомнительных» преференций.

В частности, в договоре есть положения о возможностях использования военными США аэропортов Ганы, доступе ВС США к радиочастотному спектру страны и потенциальному размещению военного контингента.