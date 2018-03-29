Москва, 29 марта, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Великобритания пытается сделать так, чтобы Россия начала оправдываться, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева. Об этом она заявила 29 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя внешнеполитическую напряжённость между Москвой и Лондоном в связи с покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиск врага в Лондоне

«Пострадали люди, пострадали наши граждане, — констатировала она. — У Великобритании аргументов не остаётся. То, что они делают — они повышают градус, они пытаются поставить нас в тупик и заставить оправдываться. Я считаю, наш МИД в этой ситуации делает всё абсолютно правильно: есть международные нормы, давайте работать в соответствии с этими нормами».

Она добавила, что в сложившейся ситуации Россия должна сохранять спокойствие и выдержку и не «втягиваться в тот формат», который нам предлагает Великобритания.

«Мы запрашиваем, но они не отвечают, — сказала сенатор. — Надо действовать дальше на уровне МИД по международным дипломатическим каналам. Например, наш полпред в ООН филигранно дискутировал и ставил на место представителя Великобритании, заставляя того отвечать на поставленные вопросы».

Напомним, что 29 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала британские власти за нарушение международных конвенций. В частности, российских дипломатов по-прежнему не допускают к пострадавшим в результате отравления в Солсбери. Тем самым нарушается международное право.

«Великобритания открыто, без всякого стеснения нарушает международные правовые нормы и, в частности, консульскую конвенцию между Советским Союзом и Соединённым Королевством Великобритании 1968 года», — сказала Захарова.

По ее словам, 36-я статья этого документа говорит о том, что консульское должностное лицо имеет право в пределах своего консульского округа встречаться с любым гражданином представляемого им государства, давать ему советы и оказывать всяческое содействие. Представитель МИД РФ также рассказала, что в ответ на запросы Москвы из Великобритании приходят неадекватные сообщения.