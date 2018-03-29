Якутск, 29 марта, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Во всех райцентрах Якутии 28 марта прошли десятки траурных мероприятий в память о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерове. На площади Ленина в столице региона городе Якутске выпустили в небо белые шары. В Алдане жители города возложили к барельефу цветы, свечи и мягкие игрушки. В Нерюнгри около сотни взрослых, детей, пожилых собрались в полдень у памятника покровительнице горняков святой Варваре, чтобы разделить с кемеровчанами горечь утраты и склонить головы в память о тех, кто не сумел выбраться из огненного ада. Жители Нерюнгринского района с особым вниманием следят за новостями из Кемеровской области. Ведь на месте руководит оперативным штабом Сергей Цивилев, до недавнего времени возглавлявший компанию «Колмар», а ныне вице-губернатор Кузбасса.

АО «Сахамедиа» Во всех райцентрах Якутии 28 марта прошли десятки траурных мероприятий в память о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня»

Как напомнили в АО «Сахамедиа», когда 27 марта жители Кемерово собрались на стихийный митинг возле здания областной администрации, губернатор региона Аман Тулеев не вышел к собравшимся, которые требовали его отставки. Но Сергей Цивилев в ходе митинга на коленях попросил прощения у собравшихся на главной площади Кемерова, что вызвало неоднозначную реакцию у ряда блогеров и журналистов. Цивилева также обвинили в оскорблении потерявшего в пожаре всю семью Игоря Вострикова. Но тот впоследствии выступил в эфире «Пусть говорят» на Первом канале и сообщил, что конфликт с Цивилевым исчерпан: «Этот человек сейчас здесь по сути всем руководит». Востриков отметил, что Цивилев «не из нашей администрации», имея в виду, что чиновник был назначен на пост заместителя губернатора лишь 5 марта.

Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин также подчеркнул организаторские способности Сергея Цивилева.

«Всего лишь за три года под его руководством запущены два горнообогатительных комплекса, началось строительство терминала в Хабаровском крае и подготовка ремонтно-производственной базы, которая может стать основой развития не только для Южной Якутии, но и всего Дальнего Востока в целом. Его команда смогла добиться серьезных результатов, причем — не только в бизнесе, но и в реализации социальных программ, — заявил он. — Не только я, но и многие якутяне знают Сергея Евгеньевича как человека неравнодушного, человека слова, способного взять ответственность на себя, найти конкретные пути выхода из ситуации. Это не пустые слова, у нас есть совместный опыт преодоления проблем, достижения поставленных целей».

Премьер-министр Якутии отметил, что сейчас республика скорбит со всей страной.

«Вчера мы по велению своего сердца вышли на главную площадь столицы республики, чтобы почтить память жертв трагедии, — заявил он. — Многонациональный народ Якутии всегда отличался особой отзывчивостью, чувством сострадания, мы никогда не остаемся в стороне. Во всех храмах города Якутска совершены молебны об упокоении душ погибших, произносятся молитвы о скорейшем выздоровлении выживших. Надеюсь, что население и власти Кемеровской области объединятся, чтобы общими усилиями справиться с этой бедой, помочь пережить горе тем, кто потерял своих родных и близких».