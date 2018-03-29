Москва, 29 марта, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Заявление о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии внес в Госдуму комитет по делам СНГ, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Флаг Латвии

Депутаты «считают недопустимым нарушение фундаментального права людей, относящихся к национальным меньшинствам Латвии, обучаться на родных языках, в том числе на русском, и предлагают объединить усилия парламентов демократических государств для защиты национальных меньшинств Латвии от принудительной ассимиляции».

Парламентарии «выражают солидарность с протестами русскоязычной общественности Латвийской Республики против дискриминационной реформы школьного образования».

Государственная дума отмечает, что «действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской Республики, предусмотренных федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах».

Сейм Латвии принял закон о переводе всех школ на латышский язык обучения. Фактически это означает то, что 40% населения, являющихся русскоязычными гражданами, потеряют возможность обучать детей в школах русскому языку.