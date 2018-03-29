Ярославль, 29 марта, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Ярославские контролирующие органы самоустранились в вопросах оценки безопасности строящегося колеса обозрения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тем временем колесо обозрения строится

Напомним, департамент охраны объектов культурного наследия правительства Ярославской считает, что строительство 65-метрового колеса обозрения в парке 1000-летия Ярославля» незаконно, поскольку, по мнению департамента, оно является капитальным строением. Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии возражает: колесо является стационарным аттракционом. Выяснение, кто прав, в самом разгаре.

В этом противоборстве городской и областной власти не стоит забывать, что на кону стоят человеческие жизни. И если колесо будет установлено с нарушением, то Ярославль рискует получить свое «Кемерово». Поэтому ИА REGNUM опросило организации, которые могли бы диагностировать: безопасно ли строительство и эксплуатация колеса обозрения?

В ярославском МЧС пояснили, что не контролируют строительство колеса обозрения

«Вмешиваться в строительство, давать согласования на него — это вне нашей компетенции. На нас выходил застройщик и спрашивал — нет ли каких-либо ограничений на строительство колеса обозрения рядом с рекой. Поскольку это нежилое строение, то никаких ограничений мы не нашли», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ярославского ГУ МЧС Михаил Зверев.

Зато в МЧС пообещали, что если на колесе обозрения произойдет ЧП, то тогда они займутся его ликвидацией.

В Инспекции административно-технического надзора от колеса тоже открестились:

«Мы никак не задействованы на уровне строительства и выдача разрешений на эту конструкцию, а так же в процессе приемки объекта в эксплуатацию. Когда колесо обозрения заработает — только тогда мы сможем следить, насколько оно безопасно для ярославцев», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области Валерий Емельянов и посоветовал обратиться в инспекцию государственного строительного надзора Ярославской области.

«Мы не выдаем разрешения. Этим занимается департамент архитектуры и земельных отношений. К нам уже приходят с разрешением, готовым проектом и мы следим, насколько качественно ведется строительство. Является ли колесо объектом капитального строительства или элементом благоустройства — мы не определяем, надо ли для его строительства разрешение, мы тоже не компетентны пояснить», — сказала корреспонденту ИА REGNUM государственный инспектор государственного строительного надзора Ярославской области Ирина Носатова.

Получается, что в регионе много контролирующих органов, но сейчас каждый видит лишь свою часть мозаики и в единую картину она пока не складывается. Возникает резонный вопрос: быть может, после трагедии в Кемерово стоит сделать чуть больше, чем положено по инструкции?

Сторонники и противники колеса обозрения ссылаются на судебные решения из разных городов, где аттракцион признается либо нет капитальным строительством. Так что вопрос этот очень трудный и не решается росчерком одного чиновничьего пера.