Ленинградская область, 29 марта, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Лесные территории Ленинградской области — не только кладовая ресурсов и место для отдыха. Некоторые из них можно смело назвать памятниками истории и культуры коренного населения региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 29 марта, в Доме Дружбы Ленинградской области в рамках Дня Вепсского леса представители общественности и властей обсудили методы сохранения важного для вепсов места.

Gov.karelia.ru Вепсы

Природный парк «Вепсский лес» — особо охраняемая природная территория регионального значения в Ленинградской области, расположенная на территории Подпорожского, Тихвинского, Бокситогорского и Лодейнопольского районов. На территории парка традиционно проживает вепсский народ. Здесь проложены экологические тропы для туристов, созданы краеведческие музеи и центры вепсской культуры, которые знакомят гостей с народными традициями и обычаями.

«Вепсский лес является примером защитных лесов, — рассказывает председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Юрий Шевчук. — Рациональное использование этих территорий началось еще во времена феодализма. Вепсы собирали грибы и ягоды, заготавливали лыко и хвою. В наше время лес нужно и дальше использовать комплексно, как безграничный ресурс, и способствовать тому, чтобы он таким и оставался».

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В обсуждении текущей ситуации с природным парком «Вепсский лес» приняли участие представители коренных малочисленных народов Ленобласти, лесопромышленники, ученые, экологи и представители органов региональной власти.

Участники круглого стола говорили о компромиссе, который нужно поддерживать между активным развитием восточных районов Ленинградской области и вепсским природным парком. Вепсы как коренной народ должны иметь возможность помочь развитию территории Вепсского леса, его сохранению как культурно-исторического места, уверена Ольга Конькова, ученый-этнограф, директор Центра коренных народов Ленинградской области.

«У промышленного освоения Вепсского леса практически отсутствует социальный аспект, — считает Ольга Конькова. — Вепсы живут в деревнях около лесных территорий, но фактически не имеют прав на их хозяйственное использование. Кроме этого, туристическая составляющая природного парка развита мало. Нужно вернуть лес вепсам и создавать социальные программы, которые будут содействовать развитию туризма на местах».

Lenobl.ru Лес в Ленобласти

Представители профильного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти согласились с доводами Ольги Коньковой. Замначальника отдела реализации государственной национальной политики областного комитета Светлана Фаязова также рассказала о продолжении реализации подпрограммы «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области». Порядка 15 млн рублей, выделенные на эти цели в 2018 году, оказывают сохранению культуры коренных народов Ленобласти существенное подспорье: из этих средств финансируются языковые курсы, поддержка ремесел и традиционных праздников, издание справочной литературы.

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В этом году комитет реализует большой издательский проект: выпуск книги Валентины Лебедевой о вепсской кухне, юбилейного издания, посвященного вепсскому празднику «Энарне Ма», книги вепсской писательницы Гули Поливановой.

«В 2018 году комитет впервые получил субсидию в размере 1 млн 140 тысяч рублей на социально-экономическую поддержку и развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, — сообщила Светлана Фаязова. — После беседы с представителями коренных малочисленных народов было решено направить средства на ремонт системы энергоснабжения сельского клуба в деревне Вонозеро и участков дорог в городе Вознесенье и Винницком сельском поселении. Деньги пойдут на действительно важные для местных жителей цели».

Участникам круглого стола были продемонстрированы несколько фильмов о вепсском крае. Вячеслав Мизин представил свою картину «Святыни Кодима», которая рассказывает о культовых местах вепсского народа. Многие из них находятся на территории современной Ленинградской области.

«Формат видео позволяет запечатлеть живую динамику воспоминаний, традиций, суеверий и иных форм взаимодействия человека и священного места, — рассказывает Вячеслав Мизин. — Представляет интерес увидеть почитаемые места в контексте обычной жизни, именно поэтому включенные в фильм интервью зачастую достаточно детально раскрывают бытовой фон посещения и взаимодействия людей с почитаемыми природными объектами. Все эти истории несут на себе отпечаток своей эпохи».

На территории Ленинградской области наряду с русскими традиционно проживали финно-угорские племена: вепсы, водь, ижора, тихвинские карелы и ингерманландские финны (потомки переселенных шведами финнов). Три народа — вепсы, ижоры и водь — включены перечень коренных малочисленных народов РФ.

Общая численность вепсов в России, по переписи 2010 года, — 5936 человек, 1380 проживает на территории Ленинградской области. Крупнейшим местом их компактного проживания является село Винницы (вепс. Вингл) Подпорожского района Ленинградской области, который вепсы называют столицей своего края.