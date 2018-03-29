Калуга, 29 марта, 2018, 17:06 — ИА Регнум. В Калуге приставами было обеспечено исполнение решения суда о передаче органам опеки двоих из 13 детей многодетной семьи Власкиных. Об этом 29 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

02.fssprus.ru Судебный пристав

По её словам, в марте 2018 года на основании решения суда о лишении родительских прав было возбуждено исполнительное производство. Дети из многодетной семьи должны были отправиться на воспитание в детский дом. Однако после суда двое несовершеннолетних детей, один из которых инвалид, оставались жить с матерью.

После возбуждения производства приставы уведомили мать о необходимости передать детей органам опеки, также рассказали о последствиях, которые ждут её при в случае неисполнения решения суда.

«Сначала приставы встретили жёсткий отказ. Мать детей заявила, что будет их прятать, и ей всё равно, какие последствия это за собой повлечёт. Однако уже на следующий день позиция её изменилась. Она лично позвонила приставам и уведомила их о готовности передать детей сотрудникам органов опеки. Какие именно причины заставили её передумать приставам неизвестно», — сказала Скакун.

Напомним, меры к родителям детей-попрошаек калужане требовали принять давно. Под петицией с соответствующим требованием свои подписи поставили несколько тысяч калужан и жителей области. Недопустимым методам воспитания и надзора несовершеннолетних детей были посвящены передачи на федеральных телеканалах. Лишить Власкиных родительских прав неоднократно пыталось и управление образования Калуги, но каждый раз суд не находил для этого оснований. Удовлетворил суд это требование лишь в ноябре 2017 года. Из семьи забрали двух из 13 детей. Далее они будут находиться в детском доме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, история многодетной калужской семьи Власкиных стала известна в начале 2017 года благодаря огласке в СМИ. Во время школьных уроков детей из семьи часто видели слоняющимися по торговым центрам, Центральному рынку и автопарковкам. Выглядящие сытыми дети заявляли, что им нечего есть, в ответ на замечания взрослых грубили, намеренно портили автомобили, водители которых отказывались от услуг мойки стекол, а также усиленно выпрашивали милостыню. На замечания взрослых дети грубили и отвечали: «Я закричу, а вас посадят».