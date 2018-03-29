Ярославль, 29 марта, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Несмотря на протесты областных властей, в Ярославле начали сборку опоры колеса обозрения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Ярославле начали сборку опоры колеса обозрения

Подрядчик — ГК «Триколор» — завершил установку основания и приступил к сборке наземной конструкции. Строители собираются успеть запустить колесо ко Дню города. Но департамент охраны объектов культурного наследия правительства Ярославской области считает, что строительство 65-метрового колеса обозрения в парке 1000-летия Ярославля нарушает регламенты зоны охраняемого природного ландшафта. Кроме этого, колесо обозрения признано капитальным строением, а у группы компаний «Триколор» нет разрешения заниматься строительством в парке.

Строители пытались выдать это сооружение за элемент благоустройства. Однако власти Ярославской области подготовили предостережения в адрес департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля и арендатора земельного участка о недопустимости нарушений законов.

Но там возражают:

«Департамент охраны объектов культурного наследия не вправе называть колесо обозрения объектом капитального строительства, поскольку у них нет квалифицированных специалистов, имеющих право давать такую оценку. Мы на заводе-изготовителе получили паспорт колеса, где четко указано, что оно является стационарным аттракционом. Его можно устанавливать на берегу Которосли», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов.

Отвергли в мэрии и аргумент, что колесо обозрения нарушает регламенты зоны охраняемого природного ландшафта:

«Колесо обозрения стоит в буферной зоне ЮНЕСКО, где действуют проектные зоны охраны. И вот мастерская Никитина, которая разрабатывала эти регламенты, не нашла никаких нарушений зон природного ландшафта», — парируют в мэрии.

Колесо хотят построить и запустить ко Дню города.