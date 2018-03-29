Калуга, 29 марта, 2018, 16:48 — ИА Регнум. В городах Калужской области прошли акции памяти жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Как сообщили 29 марта корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска, 28 марта в первом наукограде России состоялся траурный митинг.

Admobninsk.ru Обнинск скорбит

У мемориала «Вечный огонь» собрались около трёх тысяч горожан, которых потрясла масштабная трагедия в Кемерове. Среди собравшихся было много школьников, которые пришли на акцию с друзьями и родителями. Люди приносили с собой цветы, воздушные шары, мягкие игрушки, которые уже никогда не получат в подарок погибшие дети…

Панихида по погибшим прошла в полном молчании: были слышны лишь голоса священнослужителей и трепет свечей. Когда объявили минуту молчания, в небо взлетели десятки белых шаров. Люди провожали их глазами, полными слез. Акция продолжалась и после окончания официальной траурной части: к «Вечному огню» до позднего вечера продолжали приходить люди, чтобы возложить цветы.

Admobninsk.ru Цветы и детские игрушки на траурном митинге

Аналогичные памятные акции в день национального траура 28 марта также организовали жители Боровска, Малоярославца, Людинова, Тарусы, Юхнова, Сухиничей, Воротынска, Козельска и Кондрова. В небо запускали белые шары, зажигали поминальные свечи.

Как сообщало ИА REGNUM, на Театральной площади Калуги вечером 27 марта прошёл траурный митинг, память погибших почтили минутой молчания. К инсталляции, олицетворяющей скорбь и сострадание, жители Калуги приносили детские игрушки и цветы. В день траура калужане и гости города возложили цветы в сквере у Никитского храма.