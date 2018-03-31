Москва, 31 марта, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Отвечая на вопрос о задачах, стоящих перед ученым сообществом России, глава РАН подчеркнул: «Основным для Академии наук является то, что она должна отреагировать как можно быстрее на поручения, которые даны президентом РФ и по координации стратегии научно-технологического развития, и по организации деятельности Академии».

Общее собрание Российской Академии наук 29 марта 2018 года

Сегодня РАН предлагается сделать огромный новый объем работы. В связи с чем важно правильно выстроить работу научных организаций, дабы не обмануть доверие власти. А оно есть.

«Спасибо за амбиции», — так оценил потенциал и вклад ученых в развитие России, озвучив позицию руководства страны, вице-премьер Аркадий Дворкович. «Академия должна стать штабом экспертизы», — считает министр образования и науки Ольга Васильева. «Медицинская часть РАН — одна из достойнейших ее частей», — убеждена министр здравоохранения России Вероника Скворцова, отметившая, что усилиями ученых РАН создана лучшая в мире вакцина от лихорадки, а робот-хирург отечественной разработки в 100 раз превосходит американца DaVinci.

Из доклада президента РАН «О состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации» следует, что наука входит в число национальных приоритетов Стратегии национальной безопасности России (так сказано в Указе Президента РФ от 31.12.2015 №683). Ученым есть, чем гордиться. Из достижений мирового уровня глава РАН назвал немало открытий и разработок в различных областях, сделанных за прошедший год. Это, например, точная оценка сложности классического алгоритма Евклида, позволяющая добиваться успехов в криптографии. В МГУ создан суперкомпьютерный комплекс, пользователями которого являются более ста институтов РАН. В 2017 году осуществлена первая прямая регистрация слияния нейтронных звезд гравитационными и гамма-детекторами, впервые измерена скорость распространения гравитационных волн: она равна скорости света. Удалось провести первый в мире эксперимент по регистрации самых энергоемких частиц: детектирование космических лучей самых высоких энергий Вселенной — 1020−1021 эВ (электровольт). Созданы компьютерные коды моделирования аэротермогазодинамики гиперзвуковых ЛА — то, о чем говорил в Послании Федеральному собранию президент Путин. Есть успехи в реакторах на быстрых нейтронах, где используется «необогащенный уран, запасы которого в нашей стране — как сообщил академик Сергеев — позволят нам только за счет атомной энергетики безбедно жить больше 300 лет в плане электрообеспечения».

Это лишь часть научных достижений, которых немало и в других сферах: науках о Земле, экологии, климатологии, социологии и других гуманитарных дисциплинах, а также в сельскохозяйственных и медицинских науках.

«Я считаю, что Академия наук должна стать инициатором новых крупных проектов в стране, не только в области научно-технического, но и социально-экономического развития России, — подчеркнул президент РАН. — Инициация крупных проектов и их реализация были всегда визитной карточкой Российской Академии наук. Благодаря этому она была так востребована нашим обществом в советское время. Сейчас количество крупных проектов уменьшилось, но, если мы видим, что встаем на траекторию роста и хотим догонять науко-ориентированные и технологически развитые страны, мы должны отдавать себе отчет, что это может быть только, если наука превратится в основной локомотив роста».

По словам Александра Сергеева, РАН должна осуществлять прогнозирование, поиск, отбор важных и нужных для страны проектов.

«Сегодня у нас будет очень серьезный разговор, какие это проекты, в каких направлениях, как мы должны скоординироваться с учеными, которые работают не только в академических институтах, но и в университетах, государственных научных центрах, различных институтах развития, чтобы всем обеспечить этот момент — что мы пойдем вперед, только если основным мотивом роста будет наука», — заключил президент РАН.