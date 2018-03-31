Южно-Сахалинск, 31 марта, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Укрепление обороноспособности Курил сопровождается привычными, но от этого не менее незаконными, дипломатическими протестами Японии. О том, не пора ли российскому МИД донести эту оценку до японской стороны, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Аэродром на острове Итуруп уже некоторое время является фактором, сильно раздражающим японских дипломатов, а последние учения Минобороны РФ, включавшие перелет двух новейших истребителей СУ-35С с базы в Хабаровском крае на итурупский аэродром, имели своим следствием протест в исполнении министра иностранных дел Японии Таро Коно.

Выступая перед нижней палатой японского парламента, этот министр заявил, что российские военные учения на российской же земле «приводят к усилению российского военного присутствия на северных территориях, что не совпадает с позицией нашей страны по поводу этих островов». Разговор о том, что проще и практичнее — изменить «российское присутствие» или японское мнение по его поводу — остается основным предметом размышлений японских экспертов, — а пока что Россия планомерно усиливает обороноспособность своих дальневосточных рубежей. Хорошо бы российскому МИД четко сформулировать для своих японских коллег незаконность бесконечного количества «протестов» по поводу действий России на своей земле.

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