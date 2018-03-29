Ярославль, 29 марта, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Установленные на улицах Ярославля бин-боксы превратились в мини-помойки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Елены Богдановой Переполненный мусором бин-бокс

В группе «СтопБинБокс» в соцсети «Фейсбук» градозащитница Елена Богданова разместила фото переполненных бин-боксов. Мусор из них уже сыплется наружу, причем такая ситуация в последнее время стала нормой. Градозащитница задается вопросом — кто же должен очищать бин-боксы?

«Этим должно занимать МУП «Городское спецавтохозяйство города Ярославля». Когда договаривались с инвестором о размещении бин-боксов на улицах города, то решили, что он убирать их не будет и эту заботу возьмут на себя городские власти», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

Между тем осведомленный источник в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что в действующем контракте Спецавтохозяйства обязанности убирать бин-боксы нет. Есть планы в будущем «повесить» вывоз мусора из бин-боксов на городской бюджет, но пока этого не сделано и мусорки находятся в подвешенном состоянии. Кстати, неизвестна и судьба многих бин-боксов.

«Мы сейчас прорабатываем обращение из ярославского управления ГИБДД, которое вынесло нам предписание демонтировать бин-боксы, установленные с нарушением правил дорожного движения. В ближайшее время мы начнем их демонтаж», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

Заместитель мэра обещал разобраться в вопросе уборки мусора из бин-боксов.