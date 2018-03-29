Степанакерт, 29 марта, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Азербайджанские беженцы могут вернуться в Карабах и жить там при условии, если признают юрисдикцию республики. Об этом заявил президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян в интервью изданию Мirror Spectator.

mirrorspectator.com Бако Саакян

«В настоящее время в основном говорят об азербайджанских беженцах. Мы, естественно, выступаем за то, чтобы говорить не только об азербайджанских, но и об армянских беженцах».

Говоря об азербайджанцах, которые раньше жили в Нагорном Карабахе и которые, возможно, пожелают вернутся, Саакян заявил: «Мы неоднократно говорили о том, что в последние годы азербайджанские беженцы, естественно, могут вернуться в Арцах, в Республику Арцах, если они признают юрисдикцию республики».

Саакян высоко оценил продолжающиеся дипломатические усилия Минской группы ОБСЕ.

«Мы понимаем, что международное сообщество в лице Минской группы озабочено поиском решения этого сложного вопроса. Однако стараний Минской группы недостаточно. Мы убеждены в том, что неконструктивная, экстремистская, воинственная позиция Азербайджана в этом вопросе — это препятствие, которое мешает добиться более серьезных результатов».

По словам президента НКР, для успешного мирного процесса Нагорных Карабах должен быть одной из полноправных сторон на переговорах вместе с Арменией и Азербайджаном, как это было первоначально согласовано на саммите ОБСЕ в Будапеште 1994 года.

«Арцах продолжает делать все, что в его силах, чтобы восстановить этот формат», — сказал Саакян.