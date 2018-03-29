Ярославль, 29 марта, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Депутаты постоянной комиссии по ЖКХ муниципалитета Ярославля выразили озабоченность планами регионального фонда капремонта провести массовую замену лифтов в городе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом в Ярославле

Комиссия рассматривала итоги капитального ремонта в Ярославле в 2017 году. По данным мэрии города, за счет фонда капремонта планировалось выполнить работ на 1 млрд 41 млн рублей в 297 домах. Выполнено работ (включая начало 2018 года) на 539 млн в 211 домах, или на 51,7% в денежном выражении.

Однако волнение депутатов вызвали даже не провальные итоги работы фонда в 2017 году, а планы на будущее. Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный фонд планирует истратить 1 млрд рублей на замену лифтов. В фонде и правительстве области настаивают, что с февраля 2020 года лифты, отработавшие более 25 лет, будут запрещены к эксплуатации. По планам региональных властей, производитель лифтов предоставит рассрочку на работы на три года.

Депутаты муниципалитета Ярославля опасаются, что это приведет к тому, что деньги фонда капремонта будут потрачены на лифты, а не на текущие крыши и рвущиеся трубы.

У меня как у депутата практически нет жалоб на работу лифтов. Но много жалоб на крыши. Почему же ваша программа предполагает замену лифтов, а не крыш?», — сказала депутат Евгения Овод.

Заместитель директора фонда капремонта Дмитрий Жевраков признал, что крыши — самая больная проблема, но фонд с этими работами справится просто не может из-за большого объема. Он пытался уверить народных избранников, что траты на лифты никак не повлияют на выполнение так называемой краткосрочной программы, которая определяет план работ на ближайшие годы и составляется по предложению органов местной власти.

Мы понимаем, что, если где-то что-то прибыло, значит, где-то и убудет. Скажите честно, источником оплаты этих лифтов будут сдвижки работ по программе?», — спросил депутат Олег Ненилин, ранее сам возглавлявший региональный фонд капремонта.

В пользу этой догадки и официальная информация мэрии города. Так на 2018 год мэрия города предложила включить в программу капремонта 109 домов, но в программу попали работы лишь на 63 домах. Между тем представитель фонда заявил, что часть затрат на замену лифтов планируется компенсировать из бюджета Ярославской области, и на выполнение ранее утвержденной программы эти планы не повлияют.

«Мы сейчас готовим письмо и выходим на правительство в плане предоставлении субсидий из бюджета», — сказал заместитель директора регионального фонда капремонта Дмитрий Жевраков.

Опасение за капитальный ремонт, в первую очередь маленьких домов, высказали депутаты Евгения Овод, Вадим Канашкин, Владимир Молодкин, Александр Забирко. А депутат Дмитрий Петровский призвал собственников домов саботировать собрания по замене лифтов. Ведь произвести эти работы можно только с согласия жителей.

Фонд собирается менять лифты за 2 млн один лифт. Я вчера обзвонил фирмы, которые занимаются этими работами. Мне назвали суммы от 600 тыс рублей до 1 млн 300 тыс. Почему такая цена?.. Думаю, департаменту городского хозяйства при проведении собраний собственников нужно разъяснять жителям, что, если они соглашаются на ремонт лифтов, ремонта крыши придется ждать очень долго», — сказал депутат Дмитрий Петровский.

Представитель фонда заявил, что цена в 2 млн 70 тыс за один лифт является максимальной, а реальная цена будет сформирована в результате торгов. В ходе обсуждения выяснилась еще одна интересная подробность — принадлежащий мэрии «Ярлифт» не будет допущен к торгам по замене лифтов. Он не прошел предварительный отбор из-за неких нарушений в документах.

В итоге депутаты приняли информацию об итогах капитального ремонта к сведению и рекомендовали фонду исполнять план капитального ремонта домов. Насколько исполнима такая рекомендация, показывают результаты работы фонда в прошлые годы, которые пока трудно назвать успешными.