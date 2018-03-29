Москва, 29 марта, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Во вбросах и фейках, сопровождавших трагедию в Кемерове, спикер Госдумы Вячеслав Володин видит попытку реализовать технологии цветных революций, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Kemerovo.ru Кемерово. После пожара

«Мы видели, что через Украину вбрасывались эти все сообщения, знаем, что на территории Украины во всех силовых структурах работают представители ЦРУ, госдепа, можно говорить о том, что это всё инициировано было со стороны спецслужб США либо инициаторами выступили представители украинских властей. Можно сделать такие выводы. Но совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела и попытка создать здесь напряженность, реализовать технологии цветных революций», — заявил Володин.

Спикер Госдумы привел в пример сообщение, сделанное якобы от его имени со ссылкой на одно из государственных информационных агентств.

«Как только мы стали опровергать, его моментально перебросили на территорию Украины, а украинские СМИ, как к настоящему заявлению, стали делать свои комментарии и давать оценки», — указал он.

Все эти вбросы и фейки преследуют несколько целей, отметил Володин.

«Посеять панику, недоверие к власти, породить конфликт между обществом и властью, дискредитировать Россию, в том числе в глазах мирового сообщества. Задач большое количество, и они носят недружественный характер, поэтому, когда мы говорим об информационной безопасности, в первую очередь речь идет о защите нашего суверенитета от недружественных шагов со стороны других стран», — уверен парламентарий.

По мнению Володина, следует максимально защититься от подобной практики.

«Нам надо, с одной стороны, быть более открытыми и больше спрашивать с тех, кто недобросовестно исполняет свои обязанности, но с другой стороны, быть защищенными от лжи, от провокаций, от навязывания ложной повестки», — сказал он.